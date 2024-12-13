Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що противник хоче вирівняти фронт по північно-західній лінії.

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Чому Росія тисне на Покровському й Курахівському напрямках

Полковник запасу зауважив, що у російських загарбників є завдання вирівняти фронт по північно-західній лінії.

Трикутник Покровськ – Курахове – Велика Новосілка росіяни найближчим часом намагатимуться "зрізати",

– сказав Світан.

За його словами, якщо окупанти цього не зроблять, то українські захисники можуть розвинути свої контрнаступальні дії та зрізати 2 російські вклинення за зиму. Йдеться про те, щоб "розмотати" ворожі сили фланговими ударами з допомогою дальніх засобів ураження, зокрема й FPV-дронів.

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Який варіант залишається у Росії щодо Курщини

Світан зазначив, що у росіян був єдиний варіант, як можна було розв'язати питання по Курському напрямку: якби 3 місяці тому вони зняли близько 100 тисяч солдатів зі Східного фронту, зупинивши наступ на Донбасі, й перекинули їх на свою територію.

Звісно, той час вони просто проґавили,

– заявив полковник запасу.

За його словами, у противника може з'явитися один теоретичний варіант. Якщо, наприклад, вздовж міжнародно визнаного кордону України з Росією будуть розгорнуті миротворчі війська НАТО – тоді українські воїни можуть відійти на свою територію, створивши в Курській області певну зону безпеки.