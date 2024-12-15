Такое мнение высказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что продвижение врага в Донецкой области продолжается. Это требует радикальных решений от украинского командования.

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Продвижение врага продолжается

Лакийчук отметил, что несмотря на большие потери, враг достигает своих целей. Его продвижение происходит из-за:

преимущества в живой силе, ведь россияне концентрируют силы на направлениях главных ударов;

использование слабых мест украинских сил, недостаточной плотности нашей обороны;

преимущество в огневых средствах, особенно по ударам с воздуха.

Продвижение врага продолжается. На Покровском направлении ситуация опасная. А вот южнее – на Кураховском участке ситуация критическая и уже не первый день,

– подчеркнул он.

Это требует, по словам Лакийчука, от украинского командования тяжелых радикальных решений, и их уже нужно принимать, потому что каждый день промедления играет не в нашу пользу.

Очень тяжелая ситуация непосредственно в Курахово, где враг ведет бои. Он уже захватил дамбу Кураховского водохранилища. Отход на север заблокирован, можем двигаться только на запад,

– пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Также, по его словам, на севере от Кураховского водохранилища образовался "карман". Если две недели назад, после приезда Главнокомандующего Александра Сырского, прорыв россиян удалось локализовать, то после той неудачи они восстановились и продолжают давить.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите карту

О критичности ситуации на Кураховском направлении свидетельствуют даже действия противника. Две недели назад здесь был пик боестолкновений по сравнению с Покровским направлением. Затем возле Покровска снова стало больше боев. Россияне начали частично перемещать туда оперативные резервы.

Это означает, что россияне считают, что на Кураховском направлении задача будет выполнена тем ресурсом, который имеется – без применения дополнительных сил. Поэтому враг и перебрасывает силы на Покровск,

– отметил он.

Россияне еще 1 – 2 месяца назад наносили удары на направлении Покровск – Мирноград, а сейчас осуществляют обхватывающую операцию с юга, и она, по мнению Павла Лакийчука, стала определенной неожиданностью для украинского командования.

Однако там не все потеряно. Есть серьезные возможности сдержать врага на этом участке, хотя, конечно, уже россияне приближаются к городу, и он уже превратился в поле боя,

– резюмировал он.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан рассказал о задачах россиян на Донетчине. Они хотят выровнять фронт по северо-западной линии, а именно "срезать" треугольник Покровск – Курахово – Великая Новоселка. Если враг не достигнет этой цели, то ВСУ смогут развить свои контрнаступательные действия и срезать 2 российские вклинения за зиму.