В последнее время враг значительно активизировался на Северском направлении. Количество российских штурмов там в разы возросло, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и "Милитарный".

Смотрите также В России нашли "виновного" в подрыве начальника "Еленовки" в Донецке и показали кадры оттуда

Успешное отражение вражеского штурма

Так, в "Эдельвейсе" рассказали, что 14 декабря оккупанты 8 раз штурмовали полосу обороны, которую удерживают бойцы бригады.

Противник привлек около 300 военных, 30 единиц бронетехники, а также более 70 мотоциклов и багги, которыми в несколько волн и с разных направлений пытался прорваться к позициям защитников в районе Северска.

Отмечается, что все атаки были отражены с сокрушительными потерями для противника. Потери врага составляют: 52 погибших и 37 раненых оккупантов, уничтожены 4 БМП, 13 мотоциклов, 4 багги, 1 МТ-ЛБ, 28 дронов-камикадзе FPV, 1 миномет 120 мм, 1 единица автомобильной техники, 1 дрон-камикадзе "Привет 82".

Враг снова убедился, что попытки захватить наши позиции дорого стоят ему. Наши воины – это несокрушимая стена, которая защищает страну от оккупанта!,

– напомнили в бригаде.

Также военные поделились кадрами своей работы.

Отражение массированного штурма на Северск: смотрите видео

К слову, в Нацгвардии недавно распространили видео неудачного штурма россиян. В атаку захватчики пошли на старых "Жигулях" и гольф-каре.