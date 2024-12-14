В Нацгвардии порадовали видео "странной попытки" прорыва от россиян. Те почему-то решили пойти в атаку на старых "Жигулях" и гольф-каре, передает 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

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Провальный штурм на старых "Жигулях"

Так, на Запорожском направлении операторы аэроразведки бригады "Спартан" быстро обнаружили очередную попытку оккупантов штурмовать позиции Сил обороны довольно необычным способом. Отчаянный маневр противника завершился неудачей.

После установления цели, к работе присоединились бойцы рПТКР, артиллеристы и операторы FPV-дронов. "Жигуль" и гольф-кар, которые россияне пытались использовать для "штурма" превратились в пепел, а пехота была ликвидирована.

Странный вражеский штурм на Запорожье: смотрите видео

К слову, общие потери личного состава врага с начала полномасштабного вторжения составляют около 761160 человек.