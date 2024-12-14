С начала полномасштабного вторжения армия вражеских сил потеряла значительное количество единиц разного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 761160 (+1040) человек ,

, танков – 9539 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 19675 (+0) ед,

артиллерийских систем – 21102 (+24) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средства ПВО – 1023 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20229 (+53),

крылатые ракеты – 2861 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31217 (+40) ед,

специальная техника – 3644 (+2)

Потери врага на 14 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

