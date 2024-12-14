З початку повномасштабного вторгнення армія ворожих сил втратила значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 761160 (+1040) осіб,
  • танків – 9539 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 19675 (+0) од,
  • артилерійських систем – 21102 (+24) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53),
  • крилаті ракети – 2861 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од,
  • спеціальна техніка – 3644 (+2)

Втрати ворога на 14 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ