Про це сказав Рютте у своїй промові в Брюсселі у четвер, інформує 24 Канал. Генсек наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей.

Дивіться також Все може змінитися: у якому форматі можливе залучення іноземних військ

Щотижня понад 10 тисяч людей вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи,

– заявив Рютте.

При цьому, за словами генсека НАТО, втрати Росії сягнули 700 тисяч людей, а цього місяця росіяни втратили найбільше вояк з початку війни.

Втрати Росії

"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав він.

Рютте підкреслив, що агресія президента Путіна не є чимось новим, але він розкритикував союзників по НАТО за їхню запізнілу реакцію на ці постійні загрози.

Довідково. За даними Генштабу, станом на 12 грудня втрати російської армії сягнули 758 730 військовослужбовців.