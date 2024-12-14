Эти потери составляют почти 30% от общего парка таких самолетов в России, который оценивается в 112 единиц. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны, информирует 24 Канал.

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При этом аналитики указали, что это данные украинской правозащитной организации Truth Hounds. В то же время в ISW не смогли независимо подтвердить эти данные.

Это ухудшит возможности России

Подчеркивая, если они правдивы, это может серьезно повлиять на способность российских военных использовать планирующие бомбы в Украине. Впрочем, пока остается непонятным, когда именно произошли эти потери и как они соотносятся с недавним уменьшением количества российских атак с помощью таких бомб.

Уничтожение современных российских истребителей, таких как Су-34, является важным фактором для ослабления воздушного превосходства России, которая до сих пор осуществляет удары по украинской территории, несмотря на успешную работу украинской ПВО.