Последние данные от Deep State свидетельствуют об успехе россиян на Купянском направлении, где враг расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении противник один раз безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Лозовой, где украинские защитники остановили 3 вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны. 4 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отражали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. К этому времени продолжаются 39 боестолкновений.

На Краматорском направлении враг атаковал наших защитников вблизи Часового Яра. Силы обороны успешно отбили атаку захватчиков.

На Торецком направлении возле населенного пункта Торецк произошло 10 боев. Сейчас продолжаются три вражеские атаки.

На Покровском направлении произошло 48 атак. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще 7 боестолкновений продолжаются. Оккупанты атакуют в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленевка.



На Кураховском направлении враг провел 42 атаки. 34 боестолкновения завершены, 8 – до сих пор продолжаются. Противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Гановка и Успеновка.

На Времовском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник совершил 2 неудачных штурма позиции украинских воинов.

На Курском направлении с начала суток состоялось 55 боестолкновений, 25 из которых продолжаются и по состоянию на 22:00 14 декабря.

К слову, ВСУ удалось отбросить врага с позиций в Песчаном на Покровском направлении.