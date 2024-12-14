Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Что известно об успехе ВСУ на Покровском направлении

Аналитики отметили, что у Песчаного российская армия начала выдвижение штурмовых групп для захвата села. Однако в это же время были запланированы стабилизационные действия наших военных в направлении села Шевченко.

Ориентировочные силы обеих сторон были равны. В частности, состоялся встречный бой с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко,

– написали в Deep State.

ВСУ имеют успех в направлении Песчаное – Шевченко: смотрите на карте

Кроме того, военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" рассказал в своем телеграм-канале, что на Покровском направлении началась встречная битва в районе Шевченко.

По словам военного, для того, чтобы исправить ситуацию, наше командование перебросило в направление села сильную бригаду, однако какую именно он не уточнил.

"В полном составе сейчас она (бригада – 24 Канал) привлечена и уже начала атаку для того, чтобы выбить россиян из этого села!", – написал "Мучной".

Он отметил, что наши защитники уже ворвались в село. Сейчас там продолжаются тяжелые бои, оккупанты привлекают туда авиацию, артиллерию и дроны.

К слову, аналитики Deep State также вечером 14 декабря обновили карту боевых действий на фронте. Согласно ей, враг продвинулся в Курахово, у Двуречной и Лозовой.