Россияне пользуются холодной погодой, чтобы навредить украинским воинам. Об этом рассказал Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Когда Россия может выйти на границы Днепропетровской области

Времовское направление – одно из самых сложных вообще на всей линии боевого соприкосновения. Ежедневно там как минимум 20, 25, доходит до трех десятков штурмов. Противник рвется взять под контроль весь юг Донецкой области и выйти на границу. Там осталась Великая Новоселка – крупнейший пункт в этом регионе. Противник стремится его охватить и взять под контроль. Это уже будет фактически выход в Днепропетровскую область,

– пояснил спикер.

Показываем Большую Новоселку на карте

Россияне штурмуют малыми группами пехоты, а также имеют постоянную поддержку с воздуха – дроны, армейская авиация, штурмовая авиация. Применяют боевую бронированную технику. Поэтому штурмы интенсивные и их много.

Погода помогает врагу

Впрочем, оккупанты меняют тактику. Например, сейчас стало холоднее, поэтому россияне используют боеприпасы с ядовитыми веществами. Это преимущественно слезоточивый газ, который сбрасывают с дронов туда, где греются украинские защитники.

Газ стелется по земле, заходит в блиндаж. Люди выскакивают, надевая противогазы, а в это время противник наносит удар осколковыми боеприпасами или FPV-дронами,

– рассказал Волошин.

Количество таких атак только увеличивается. В сентябре их было 44, в октябре – до 80, в ноябре – уже около 120. В декабре, вероятно, будет еще больше.