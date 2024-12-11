О чем там говорится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В частности, относительно продвижений российской армии и некоторых операций ВСУ.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 11 декабря
- Российские силы продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в Дарьино. Россияне также утверждают, что захватили Плехово.
- 9 и 10 декабря российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы. Также они продвинулись на запад от Сватово.
- Российские войска 10 декабря продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтвержденных продвижений не сделали. Но продвинулись в пределах Торецка и к западу от города.
- Россияне продвинулись на юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на запад через улицу Мира в северном Новотроицком.
Карты боевых действий войны в Украине и России 10 декабря / Иллюстрации ISW
- Также россияне продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры указывают на то, что оккупационные подразделения находятся в центре Курахово и захватили Кураховский элеватор.
- И украинские, и российские силы продвинулись на Угледарском направлении. В частности, ВСУ отбили утраченные позиции в западной Романовке, к северо-востоку от Угледара. А россияне продвинулись в юго-восточном Константинопольском и в районе Успеновки.
- Российские войска также продвинулись вблизи Великой Новосёлки и к северу от Роботино, в частности на север вдоль шоссе Токмак – Орехов. Тамошние события могут быть индикатором изменения приоритетов россиян и усиления внимания к Запорожской области.
- 9 и 10 декабря российские войска продолжали наступление на Днепровском направлении в Херсонской области и на островах дельты Днепра, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.