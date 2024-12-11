Про що там мовиться, розповідає 24 Канал із посиланням на ISW. Зокрема, щодо просувань російської армії та деяких операцій ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 11 грудня
- Російські сили просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в Дарьїному. Росіяни також стверджують, що захопили Плехово.
- 9 і 10 грудня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Стариці. Також вони просунулися на захід від Сватового.
- Російські війська 10 грудня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але підтверджених просувань не зробили. Але просунулися в межах Торецька та на захід від міста.
- Росіяни просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на захід через вулицю Миру в північному Новотроїцькому.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 10 грудня / Ілюстрації ISW
- Також росіяни просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри вказують на те, що окупаційні підрозділи є у центрі Курахового та захопили Курахівський елеватор.
- І українські, і російські сили просунулися на Вугледарському напрямку. Зокрема, ЗСУ відбили втрачені позиції в західній Романівці, на північний схід від Вугледара. А росіяни просунулися в південно-східному Костянтинопольському й у межах Успенівки.
- Російські війська також просунулися поблизу Великої Новосілки та на північ від Роботиного, зокрема на північ вздовж шосе Токмак – Оріхів. Тамтешні події можуть бути індикатором зміни пріоритетів росіян і посилення уваги до Запорізької області.
- 9 і 10 грудня російські війська продовжували наступ на Дніпровському напрямку в Херсонській області та на островах дельти Дніпра, але не зробили жодного підтвердженого просування.