У США відреагували на вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні анонсував винесення на розгляд Сенату питання щодо санкцій проти Росії.

Джерело: твіттер Мітта Ромні

Незабаром на голосування мають винести резолюції з санкціями проти причетних до отруєння та ув'язнення Навального, зазначив Сенатор.

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Водночас Ромні написав, що сильні лідери не повинні саджати супротивників, щоб зберегти владу.

Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного процесу. Цього тижня ми схвалимо законодавство, щоб санкціонувати винних, –

повідомив сенатор.

Зверніть увагу! У США 1 лютого закликав звільнити Олексія Навального й Держсекретар Ентоні Блінкен. Він заявив, що дуже стурбований жорстоким придушенням протестів і арештами людей у Росії.

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