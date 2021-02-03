В США анонсировали санкции против России из-за приговора Навальному
В США отреагировали на приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни анонсировал вынесения на рассмотрение Сената вопрос о санкциях против России.
Источник: твиттер Митта Ромни
Вскоре на голосование должны вынести резолюции с санкциями против причастных к отравлению и заключению Навального, отметил сенатор.
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В то же время Ромни написал, что сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть.
Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его к тюрьме после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных,
– сообщил сенатор.
Заключение Навального: главное
- Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили 2 февраля 2021 года – к 3,5 годам в колонии общего режима. Дело касается якобы махинации в компани "Ив Роше".
- С учетом времени, проведенного под домашним арестом, он может провести за решеткой 2 года и 8 месяцев.
- За несколько минут до решающего заседания судью Юлию Окунев неожиданно заменили Натальей Репниковой.
- После объявления приговора суда штаб оппозиционера призвал людей выйти на акцию протеста – начались задержания митингующих.
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