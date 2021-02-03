В США отреагировали на приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни анонсировал вынесения на рассмотрение Сената вопрос о санкциях против России.

Источник: твиттер Митта Ромни

Вскоре на голосование должны вынести резолюции с санкциями против причастных к отравлению и заключению Навального, отметил сенатор.

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В то же время Ромни написал, что сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть.

Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его к тюрьме после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных,

– сообщил сенатор.

Обратите внимание! В США 1 февраля призвал освободить Алексея Навального и Госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что очень обеспокоен жестоким подавлением протестов и арестами людей в России.

Заключение Навального: главное