Російського опозиціонера Олексія Навального етапують. І, найімовірніше, він потрапить до однієї з колоній загального режиму в найближчих до Москви регіонах. Мовиться про Центральний федеральний округ Росії.

Джерело: Интерфакс

Напередодні Навальному замінили умовний термін на реальний. Таким чином він повинен відбути в колонії загального режиму 2 роки та 8 місяців, враховуючи його перебування під домашнім арештом.

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Вирок Навальному: до якої колонії відправлять опозиціонера

Як розповів заступник голови Громадської наглядової комісії Микола Зуєв, Навального відправлять до колонії після того, як рішення суду щодо нього набере чинності.

Навального повинні етапувати до виправної колонії за місцем проживання. Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в будь-якої найближчий регіон, тобто до однієї з колоній Центрального федерального округу Росії,

– зауважив правозахисник.

Водночас він не виключив, що теоретично опозиціонер може залишитися відбувати покарання в господарському загоні при СІЗО в Москві. Але, за його словами, це малоймовірно.

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Справа Олексія Навального: коротко