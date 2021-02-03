Российского оппозиционера Алексея Навального этапируют. И, скорее всего, он попадет в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Говорится о Центральном федеральном округе России.

Источник: Интерфакс

Накануне Навальному заменили условный срок на реальный. Таким образом он должен отбыть в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, учитывая его пребывание под домашним арестом.

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Как рассказал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев, Навального отправят в колонию после того, как решение суда в отношении него вступит в силу.

Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту жительства. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в любой ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа России,

– отметил правозащитник.

При этом он не исключил, что теоретически оппозиционер может остаться отбывать наказание в хозяйственном отряде при СИЗО в Москве. Но, по его словам, это маловероятно.

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