Куда Навального отправят отбывать приговор
Российского оппозиционера Алексея Навального этапируют. И, скорее всего, он попадет в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Говорится о Центральном федеральном округе России.
Источник: Интерфакс
Накануне Навальному заменили условный срок на реальный. Таким образом он должен отбыть в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, учитывая его пребывание под домашним арестом.
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Приговор Навальному: в какую колонию отправят оппозиционера
Как рассказал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев, Навального отправят в колонию после того, как решение суда в отношении него вступит в силу.
Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту жительства. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в любой ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа России,
– отметил правозащитник.
При этом он не исключил, что теоретически оппозиционер может остаться отбывать наказание в хозяйственном отряде при СИЗО в Москве. Но, по его словам, это маловероятно.
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Дело Алексея Навального: коротко
- Оно касается якобы махинации в компани "Ив-Роше" и тянется еще с 2014 года. Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в "Почте России".
- Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство".
- В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей. Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.
- 2 февраля оппозиционера осудили. После объявления приговора суда штаб Навального призвал людей выйти на акцию протеста.
- Задержали оппозиционера сразу после того, как он вернулся из Германии 17 января, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток. В Германии Навальный лечился от отравления "Новичком".
- Украина и весь цивилизованный мир осудили заключение политика и требуют его как можно быстрее освободить.
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