Российскому оппозиционеру Алексею Навальному выбрали меру пресечения в одном из полицейских участков. Политика взяли под стражу на 30 суток. Из-за прибытия Навального перед Кремлем встал выбор. Либо выбрать плохой вариант с задержанием Навального и его арестом. Либо смертельно опасный – Навальный остается на свободе, разворачивает кампанию по дискредитации Путина и его сторонников.

Следовательно, превращает выборы-2021 в ужасную разоблачительную кампанию против "Единой России". Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Обратите внимание Навальному избрали меру пресечения: детали

По его словам, то, что Навальный это сможет сделать, – сейчас ни у кого не вызывает сомнения. Потому Кремлю приходится идти на плохой вариант в ужасе перед отвратительным.

Посадить Навального – плохой вариант, но оставить на свободе – просто катастрофический,

– отметил политолог.

Он сообщил, что сначала оппозиционера задержали на 30 суток, пока не примут решение суда относительно того, что он не приходил отмечаться в Федеральную службу исполнения наказаний.

Речь идет об условном наказании Навальному, которое Европейский суд по правам человека признал несправедливым.

Дело "Ив Роше" в отношении Навального: что известно • Оно тянется еще с 2012 года. Тогда Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Навального и его брата Олега.



• По версии следователей, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" транспортно-логистические услуги по завышенным ценам. И из-за этого компания понесла убытки на 55 миллионов рублей. В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба ей не нанесли.



• 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального – к 3,5 годам колонии общего режима.



• Впрочем в январе 2021 года Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок реальным. И это несмотря на то, что условный срок истек 30 декабря 2020 года.

По мнению политолога, логика действий Кремля простая – Навального нужно изолировать. Власть понимает, что эта тема в СМИ будет жить максимум 2 недели. Если оппозиционера посадят, будет около 14 дней шума, возможно на Россию наложат санкции.

Нужно изолировать Навального, чтобы о нем забыли, – Орешкин

Дмитрий Орешкин отметил, что Кремлю нужно изолировать Навального, чтобы о нем забыли – а это произойдет через 2 недели под давлением появления новых новостей.

А со временем можно с ним будет сделать что угодно. Он может совсем неожиданно заболеть коронавирусом, его могут неожиданно задушить сокамерники,

– предположил российский политолог.

И добавил, если Навального уже начали травить – это значит, что его рассматривают как одного из сильных раздражителей или источников опасности для действующего корпоративного режима.

Обратите внимание! Алексея Навального отравили 20 июля 2020 года, тогда он потерял сознание в самолете и впал в кому. Специалисты из лабораторий разных европейских стран сообщили, что оппозиционера отравили химическим веществом из группы "Новичок".