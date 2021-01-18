Навального взяли під варту на 30 діб: російський політолог пояснив логіку Кремля
Російському опозиціонеру Олексію Навальному обрали запобіжний захід в одному з поліцейських відділків. Політика взяли під варту на 30 діб. Через прибуття Навального перед Кремлем постав вибір. Або обрати поганий варіант з затриманням Навального і його арештом. Або смертельно небезпечний – Навальний залишається на волі, розгортає кампанію щодо дискредитації Путіна і його прибічників.
Відтак перетворює вибори-2021 в жахливу викривальну кампанію проти "Єдиної Росії". Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін.
Зверніть увагу Навальному обрали запобіжний захід: деталі
За його словами, те, що Навальний це зможе зробити – зараз ні в кого не викликає сумнів. Тому Кремлю доводиться йти на поганий варіант у жаху перед огидним.
Посадити Навального – поганий варіант, але залишити на свободі – просто катастрофічний,
– відзначив політолог.
Він повідомив, що спочатку опозиціонера затримали на 30 діб, поки не відбудеться рішення суду стосовного того, що він не приходив відзначатися у Федеральну службу виконання покарань.
Мовиться про умовне покарання Навальному, яке Європейський суд з прав людини визнав несправедливим.
Справа "Ів Роше" щодо Навального: що відомо
• Вона тягнеться ще з 2012 року. Тоді Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Навального та його брата Олега.
• За версією слідчих, компанія Навальних "Главпідписка" надавала "Ів Роше" транспортно-логістичні послуги за завищеними цінами. І через це компанія зазнала збитків на 55 мільйонів рублів. У процесі суду "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що ніякого збитку їй не завдали.
• 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 років умовно, Олега Навального – до 3,5 років колонії загального режиму.
• Втім у січні 2021 році Федеральна служба виконання покарань Росії звернулася до суду з проханням замінити Навальному умовний термін на реальний. І це попри те, що умовний термін закінчився 30 грудня 2020 року.
На думку політолога, логіка дій Кремля проста – Навального потрібно ізолювати. Влада розуміє, що ця тема у ЗМІ житиме щонайбільше 2 тижні. Якщо опозиціонера посадять, буде близько 14 днів шуму, можливо на Росію накладуть санкції.
"Потрібно ізолювати Навального, щоб про нього забули", – Орешкін
Дмитро Орешкін відзначив, що Кремлю потрібно ізолювати Навального, щоб про нього забули – а це відбудеться через 2 тижні під тиском появи нових новин.
А згодом можна з ним буде зробити що завгодно. Він може зовсім неочікувано захворіти на коронавірус, його можуть неочікувано задушити співкамерники,
– припустив російський політолог.
І додав, якщо Навального вже почали труїти – це означає, що його розглядають як одного з сильних подразників чи джерел небезпеки для чинного корпоративного режиму.
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