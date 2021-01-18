Російському опозиціонеру Олексію Навальному обрали запобіжний захід в одному з поліцейських відділків. Політика взяли під варту на 30 діб. Через прибуття Навального перед Кремлем постав вибір. Або обрати поганий варіант з затриманням Навального і його арештом. Або смертельно небезпечний – Навальний залишається на волі, розгортає кампанію щодо дискредитації Путіна і його прибічників.

Відтак перетворює вибори-2021 в жахливу викривальну кампанію проти "Єдиної Росії". Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін.

Зверніть увагу Навальному обрали запобіжний захід: деталі

За його словами, те, що Навальний це зможе зробити – зараз ні в кого не викликає сумнів. Тому Кремлю доводиться йти на поганий варіант у жаху перед огидним.

Посадити Навального – поганий варіант, але залишити на свободі – просто катастрофічний,

– відзначив політолог.

Він повідомив, що спочатку опозиціонера затримали на 30 діб, поки не відбудеться рішення суду стосовного того, що він не приходив відзначатися у Федеральну службу виконання покарань.

Мовиться про умовне покарання Навальному, яке Європейський суд з прав людини визнав несправедливим.

Справа "Ів Роше" щодо Навального: що відомо • Вона тягнеться ще з 2012 року. Тоді Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Навального та його брата Олега.



• За версією слідчих, компанія Навальних "Главпідписка" надавала "Ів Роше" транспортно-логістичні послуги за завищеними цінами. І через це компанія зазнала збитків на 55 мільйонів рублів. У процесі суду "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що ніякого збитку їй не завдали.



• 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 років умовно, Олега Навального – до 3,5 років колонії загального режиму.



• Втім у січні 2021 році Федеральна служба виконання покарань Росії звернулася до суду з проханням замінити Навальному умовний термін на реальний. І це попри те, що умовний термін закінчився 30 грудня 2020 року.

На думку політолога, логіка дій Кремля проста – Навального потрібно ізолювати. Влада розуміє, що ця тема у ЗМІ житиме щонайбільше 2 тижні. Якщо опозиціонера посадять, буде близько 14 днів шуму, можливо на Росію накладуть санкції.

"Потрібно ізолювати Навального, щоб про нього забули", – Орешкін

Дмитро Орешкін відзначив, що Кремлю потрібно ізолювати Навального, щоб про нього забули – а це відбудеться через 2 тижні під тиском появи нових новин.

А згодом можна з ним буде зробити що завгодно. Він може зовсім неочікувано захворіти на коронавірус, його можуть неочікувано задушити співкамерники,

– припустив російський політолог.

І додав, якщо Навального вже почали труїти – це означає, що його розглядають як одного з сильних подразників чи джерел небезпеки для чинного корпоративного режиму.

Зверніть увагу! Олексія Навального отруїли 20 липня 2020 року, тоді він знепритомнів у літаку та впав у кому. Фахівці з лабораторій різних європейських країн повідомили, що опозиціонера отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок".