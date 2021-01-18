Олексію Навальному у приміщенні поліцейського відділку міста Хімки 18 січня обрали запобіжний захід. Російського опозиціонера взяли під варту на 30 діб.

У Росії 18 січня обрали запобіжний захід Олексію Навальному. Для цього до суду не йшли, а засідання провели прямо у відділку поліції, повідомляє "Новая газета".

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Зауважимо, опозиціонера відвезуть у СІЗО №12 у Зеленограді.

Раніше захисниця Навального попросила відведення судді, прокурор був проти. Після деякого часу роздумів суддя відхилила відведення – мовляв, воно надумане й необґрунтоване. Прокурор просив для політика 30 діб арешту. Суддя погодився.

Перед оголошенням рішення суду під відділення прийшли люди, аби підтримати опозиціонера. Вони скандували: "Ми тут влада!".

Прихильники Навального прийшли його підтримати: відео

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Крім того, на прохання опозиціонера про "щось почитати" поліцейські дали йому книгу. На фото видно, як Навальний тримає у руках "Разделяя боль".

Як на засідання у відділку поліції відреагував сам Навальний

Політик розповів, що не розуміє, що відбувається.

Мене хвилину тому вивели з камери на зустріч з адвокатами. Мене привели сюди, а тут засідання Хімкінського суду,

– зазначив Навальний.

Обрання запобіжного заходу у такий спосіб опозиціонер назвав приниженням кримінального кодексу, беззаконням. Адже якось пояснити те, що відбувається, він не може.

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Що цьому передувало

Захисники російського опозиціонера Олексія Навального від ранку 18 січня довго намагалися потрапити до нього у поліцейський відділок у Хімках.

Згодом стало відомо, що після кількох невдалих спроб адвокатку Ольгу Михайлову все ж пустили до політика.

А Вадим Кобзев – інший захисник – отримав повідомлення про обрання запобіжного заходу перед самим засіданням.

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