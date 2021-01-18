Навальному обрали запобіжний захід: деталі
Олексію Навальному у приміщенні поліцейського відділку міста Хімки 18 січня обрали запобіжний захід. Російського опозиціонера взяли під варту на 30 діб.
У Росії 18 січня обрали запобіжний захід Олексію Навальному. Для цього до суду не йшли, а засідання провели прямо у відділку поліції, повідомляє "Новая газета".
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Зауважимо, опозиціонера відвезуть у СІЗО №12 у Зеленограді.
Раніше захисниця Навального попросила відведення судді, прокурор був проти. Після деякого часу роздумів суддя відхилила відведення – мовляв, воно надумане й необґрунтоване. Прокурор просив для політика 30 діб арешту. Суддя погодився.
Перед оголошенням рішення суду під відділення прийшли люди, аби підтримати опозиціонера. Вони скандували: "Ми тут влада!".
Прихильники Навального прийшли його підтримати: відео
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Крім того, на прохання опозиціонера про "щось почитати" поліцейські дали йому книгу. На фото видно, як Навальний тримає у руках "Разделяя боль".
Як на засідання у відділку поліції відреагував сам Навальний
Політик розповів, що не розуміє, що відбувається.
Мене хвилину тому вивели з камери на зустріч з адвокатами. Мене привели сюди, а тут засідання Хімкінського суду,
– зазначив Навальний.
Обрання запобіжного заходу у такий спосіб опозиціонер назвав приниженням кримінального кодексу, беззаконням. Адже якось пояснити те, що відбувається, він не може.
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Що цьому передувало
- Захисники російського опозиціонера Олексія Навального від ранку 18 січня довго намагалися потрапити до нього у поліцейський відділок у Хімках.
- Згодом стало відомо, що після кількох невдалих спроб адвокатку Ольгу Михайлову все ж пустили до політика.
- А Вадим Кобзев – інший захисник – отримав повідомлення про обрання запобіжного заходу перед самим засіданням.
Затримання Навального: що відомо
- Опозиціонер 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння.
- У Росії раніше заявляли про плани затримати політика, коли він прибуде в країну. Причиною є начебто фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- Літак, у якому перебував Навальний, приземлився не у "Внуково", як планували, а в "Шереметьєво".
- В аеропорту опозиціонера затримали. Вночі його перевезли до підмосковного міста Хімки у відділення поліції.
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