Навальному избрали меру пресечения: детали
Алексею Навальному в помещении полицейского участка города Химки 18 января избрали меру пресечения. Российского оппозиционера взяли под стражу на 30 суток.
В России 18 января избрали меру пресечения Алексею Навальному. Для этого в суд не шли, а заседание провели прямо в отделении полиции, сообщает "Новая газета".
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Ранее защитница Навального попросила отвод судьи, прокурор был против. После некоторого времени раздумий судья отклонила отвод – мол, он надуманный и необоснованный. Прокурор просил для политика 30 суток ареста. Судья согласился.
Перед оглашением решения суда под отделение пришли люди, чтобы поддержать оппозиционера. Они скандировали: "Мы здесь власть!".
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Как на заседание в отделении полиции отреагировал сам Навальный
Политик рассказал, что не понимает, что происходит.
Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Меня привели сюда, а тут заседание Химкинского суда,
– отметил Навальный.
Избрание меры пресечения таким образом оппозиционер назвал унижением Уголовного кодекса, беззаконием. Ведь как-то объяснить происходящее он не может.
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Что этому предшествовало
- Защитники российского оппозиционера Алексея Навального с утра 18 января долго пытались попасть к нему в полицейский участок в Химках.
- Впоследствии стало известно, что после нескольких неудачных попыток адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к политику.
- А Вадим Кобзев – другой защитник – получил уведомление об избрании меры пресечения перед самим заседанием.
Задержание Навального: что известно
- Оппозиционер 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.
- В России ранее заявляли о планах задержать политика, когда он прибудет в страну. Причиной является якобы фигурирование в деле "Ив Роше" 7-летней давности.
- Самолет, в котором находился Навальный, приземлился не во "Внуково", как планировали, а в "Шереметьево".
- В аэропорту оппозиционера задержали. Ночью его перевезли в подмосковный город Химки в отделение полиции.
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