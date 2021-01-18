Алексею Навальному в помещении полицейского участка города Химки 18 января избрали меру пресечения. Российского оппозиционера взяли под стражу на 30 суток.

В России 18 января избрали меру пресечения Алексею Навальному. Для этого в суд не шли, а заседание провели прямо в отделении полиции, сообщает "Новая газета".

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Ранее защитница Навального попросила отвод судьи, прокурор был против. После некоторого времени раздумий судья отклонила отвод – мол, он надуманный и необоснованный. Прокурор просил для политика 30 суток ареста. Судья согласился.

Перед оглашением решения суда под отделение пришли люди, чтобы поддержать оппозиционера. Они скандировали: "Мы здесь власть!".

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Как на заседание в отделении полиции отреагировал сам Навальный

Политик рассказал, что не понимает, что происходит.

Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Меня привели сюда, а тут заседание Химкинского суда,

– отметил Навальный.

Избрание меры пресечения таким образом оппозиционер назвал унижением Уголовного кодекса, беззаконием. Ведь как-то объяснить происходящее он не может.

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Что этому предшествовало

Защитники российского оппозиционера Алексея Навального с утра 18 января долго пытались попасть к нему в полицейский участок в Химках.

Впоследствии стало известно, что после нескольких неудачных попыток адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к политику.

А Вадим Кобзев – другой защитник – получил уведомление об избрании меры пресечения перед самим заседанием.

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