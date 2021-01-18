Алексею Навальному 18 января избирают меру пресечения в помещении полицейского участка города Химки. Оппозиционер назвал это высшей степенью беззакония, так в России демонстративно разорвали и выбросили на помойку уголовный кодекс.

Навальный находится в помещении полицейского участка, где ему избирают меру пресечения. Видеообращение политика опубликовала в телеграме его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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Оппозиционер рассказал, что не понимает, что происходит.

Меня 1 минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Меня привели сюда, а тут заседание Химкинского суда,

– отметил Навальный.

По его словам, какие-то люди снимают все на камеру, другие сидят в помещении. Оппозиционеру пояснили, что все это называется открытым заседанием суда.

Навальный добавил, что не понимает, почему заседание суда проходит в отделении полиции, и почему о нем никого не предупредили.

Дед в бункере настолько всего боится, что демонстративно разорвали и выбросили на помойку уголовный кодекс России,

– заявил политик.

И добавил, что это беззаконие высшей степени. Ведь как-то объяснить происходящее он не может.

Навальный об избрании ему меры пресечения: смотрите видео

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

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