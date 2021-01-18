Дед в бункере очень боится, – Навальный об избрании ему меры пресечения
Алексею Навальному 18 января избирают меру пресечения в помещении полицейского участка города Химки. Оппозиционер назвал это высшей степенью беззакония, так в России демонстративно разорвали и выбросили на помойку уголовный кодекс.
Навальный находится в помещении полицейского участка, где ему избирают меру пресечения. Видеообращение политика опубликовала в телеграме его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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Оппозиционер рассказал, что не понимает, что происходит.
Меня 1 минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Меня привели сюда, а тут заседание Химкинского суда,
– отметил Навальный.
По его словам, какие-то люди снимают все на камеру, другие сидят в помещении. Оппозиционеру пояснили, что все это называется открытым заседанием суда.
Навальный добавил, что не понимает, почему заседание суда проходит в отделении полиции, и почему о нем никого не предупредили.
Дед в бункере настолько всего боится, что демонстративно разорвали и выбросили на помойку уголовный кодекс России,
– заявил политик.
И добавил, что это беззаконие высшей степени. Ведь как-то объяснить происходящее он не может.
Навальный об избрании ему меры пресечения: смотрите видео
Задержание Навального: что известно
- Оппозиционер 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.
- В России ранее заявляли о планах задержать политика, когда он прибудет в страну. Причиной является якобы фигурирование в деле "Ив Роше" 7-летней давности.
- Самолет, в котором находился Навальный, приземлился не во "Внуково", как планировали, а в "Шереметьево".
- В аэропорту оппозиционера задержали. Ночью его перевезли в подмосковный город Химки в отделение полиции.
- Адвокаты 18 января долго не могли попасть к Навальному.
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