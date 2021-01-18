Олексію Навальному 18 січня обирають запобіжний захід у приміщенні поліцейського відділку міста Хімки. Опозиціонер назвав це найвищим ступенем беззаконня, так у Росії демонстративно розірвали й викинули на смітник кримінальний кодекс.

Навальний перебуває у приміщенні поліцейського відділку, де йому обирають запобіжний захід. Відеозвернення політика опублікувала у телеграмі його прессекретарка Кіра Ярмиш.

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Опозиціонер розповів, що не розуміє, що відбувається.

Мене 1 хвилину тому вивели з камери на зустріч з адвокатами. Мене привели сюди, а тут засідання Хімкінського суду,

– зазначив Навальний.

За його словами, якісь люди знімаються все на камеру, інші сидять у приміщенні. Опозиціонеру пояснили, що все це називається відкритим засіданням суду.

Навальний додав, що не розуміє, чому засідання суду проходить у відділку поліції, та чому про нього нікого не попередили.

Дід у бункері настільки всього боїться, що демонстративно розірвали й викинули на смітник кримінальний кодекс Росії,

– заявив політик.

Та додав, що це беззаконня найвищого ступеня. Адже якось пояснити те, що відбувається, він не може.

Навальний про обрання йому запобіжного заходу: дивіться відео

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Затримання Навального: що відомо