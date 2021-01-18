Дід у бункері дуже боїться, – Навальний про обрання йому запобіжного заходу
Олексію Навальному 18 січня обирають запобіжний захід у приміщенні поліцейського відділку міста Хімки. Опозиціонер назвав це найвищим ступенем беззаконня, так у Росії демонстративно розірвали й викинули на смітник кримінальний кодекс.
Навальний перебуває у приміщенні поліцейського відділку, де йому обирають запобіжний захід. Відеозвернення політика опублікувала у телеграмі його прессекретарка Кіра Ярмиш.
Читайте також Прибічників Навального били, жінок тягали за волосся: подробиці від журналіста з Росії
Опозиціонер розповів, що не розуміє, що відбувається.
Мене 1 хвилину тому вивели з камери на зустріч з адвокатами. Мене привели сюди, а тут засідання Хімкінського суду,
– зазначив Навальний.
За його словами, якісь люди знімаються все на камеру, інші сидять у приміщенні. Опозиціонеру пояснили, що все це називається відкритим засіданням суду.
Навальний додав, що не розуміє, чому засідання суду проходить у відділку поліції, та чому про нього нікого не попередили.
Дід у бункері настільки всього боїться, що демонстративно розірвали й викинули на смітник кримінальний кодекс Росії,
– заявив політик.
Та додав, що це беззаконня найвищого ступеня. Адже якось пояснити те, що відбувається, він не може.
Навальний про обрання йому запобіжного заходу: дивіться відео
Затримання Навального: що відомо
- Опозиціонер 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння.
- У Росії раніше заявляли про плани затримати політика, коли він прибуде в країну. Причиною є начебто фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- Літак, у якому перебував Навальний, приземлився не у "Внуково", як планували, а в "Шереметьєво".
- В аеропорту опозиціонера затримали. Вночі його перевезли до підмосковного міста Хімки у відділення поліції.
- Адвокати 18 січня довго не могли потрапити до Навального.
Поділитися новиною