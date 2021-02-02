Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам заключения. В колонии он проведет 2,8 года, поскольку часть срока уже отбыл под домашним арестом.

Источник: 24 канал

Западные лидеры и политики резко отреагировали на решение российского суда. Приговор Навальному там называют необоснованным.

Все подробности Навального осудили на 3,5 года: детали дела

Совет Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что решение о заключении Навального противоречит международным обязательствам России.

Навального не следовало судить. Прежде всего потому, что предъявленные ему обвинения уже были ранее признаны Европейским судом по правам человека своевольными и явно необоснованными,

– подчеркнула она.

И добавила, что российская власть этим решением подрывает защиту прав всех российских граждан, а также целостность европейской системы защиты прав человека.

Франция

Французский президент Эммануэль Макрон отреагировал на заключение Алексея Навального в твиттере.

"Политические разногласия никогда не были преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению", – написал он.

La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

США

С таким же заявлением в отношении российского оппозиционера выступил новый государственный секретарь США Энтони Блинкен. Как пишет CBS News, тот призвал освободить политика из-под стражи "немедленно и без всяких условий".

А кроме этого – отпустить сотни других россиян, задержанных в течение последнего месяца на протестах. Блинкен подчеркнул, что они реализовывали свое право на свободу взглядов и мирные собрания.

Великобритания

С требованием немедленно освободить Навального выступил и глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он также упомянул о всех мирных демонстрантах и журналистах, жестоко задержанных накануне.

"Это извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновников этого. Оно показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства перед международным сообществом", – подчеркнул Рааб.