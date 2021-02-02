Политические разногласия – не преступление: резкая реакция Запада на приговор Навальному
Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам заключения. В колонии он проведет 2,8 года, поскольку часть срока уже отбыл под домашним арестом.
Источник: 24 канал
Западные лидеры и политики резко отреагировали на решение российского суда. Приговор Навальному там называют необоснованным.
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Совет Европы
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что решение о заключении Навального противоречит международным обязательствам России.
Навального не следовало судить. Прежде всего потому, что предъявленные ему обвинения уже были ранее признаны Европейским судом по правам человека своевольными и явно необоснованными,
– подчеркнула она.
И добавила, что российская власть этим решением подрывает защиту прав всех российских граждан, а также целостность европейской системы защиты прав человека.
Франция
Французский президент Эммануэль Макрон отреагировал на заключение Алексея Навального в твиттере.
"Политические разногласия никогда не были преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению", – написал он.
США
С таким же заявлением в отношении российского оппозиционера выступил новый государственный секретарь США Энтони Блинкен. Как пишет CBS News, тот призвал освободить политика из-под стражи "немедленно и без всяких условий".
А кроме этого – отпустить сотни других россиян, задержанных в течение последнего месяца на протестах. Блинкен подчеркнул, что они реализовывали свое право на свободу взглядов и мирные собрания.
Великобритания
С требованием немедленно освободить Навального выступил и глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он также упомянул о всех мирных демонстрантах и журналистах, жестоко задержанных накануне.
"Это извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновников этого. Оно показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства перед международным сообществом", – подчеркнул Рааб.
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