Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років ув'язнення. У колонії він проведе 2,8 років, оскільки частину терміну вже відбув під домашнім арештом.

Джерело: 24 канал

Західні лідери та політики різко відреагували на рішення російського суду. Вирок Навальному там називають необґрунтованим.

Всі подробиці Навального засудили на 3,5 роки: деталі справи

Рада Європи

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що рішення щодо ув'язнення Навального суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.

Навального не слід було судити. Насамперед тому, що висунуті йому обвинувачення вже були раніше визнані Європейським судом з прав людини свавільними та явно необґрунтованими,

– наголосила вона.

Й додала, що російська влада цим рішенням підриває захист прав усіх російських громадян, а також цілісність європейської системи захисту прав людини.

Франція

Французький президент Еммануель Макрон відреагував на ув'язнення Олексія Навального у твіттері.

"Політичні розбіжності ніколи не були злочином. Ми закликаємо до його негайного звільнення", – написав він.

La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

США

Із такою ж заявою щодо російського опозиціонера виступив новий державний секретар США Ентоні Блінкен. Як пише CBS News, той закликав звільнити політика з-під варти "негайно та без жодних умов".

А крім цього – відпустити сотні інших росіян, затриманих протягом останнього місяця на протестах. Блінкен наголосив, що вони реалізовували своє право на свободу поглядів та мирні зібрання.

Велика Британія

З вимогою негайно звільнити Навального також виступив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. Він також згадав про усіх мирних демонстрантів та журналістів, жорстоко затриманих напередодні.

"Ця збочена постанова, спрямована на жертву отруєння, а не на винуватців цього. Вона показує, що Росія не виконує найосновніші зобов'язання перед міжнародною спільнотою", – наголосив Рааб.