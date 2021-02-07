Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4 – 6 февраля посетил столицу России. Во время рабочей поездки он поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Разговор касался изгнания дипломатов Германии, Польши и Швеции из России.

В Москве Боррель заметил, что на этом фоне отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.

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Жозеп Боррель подчеркнул, что дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Я проинформирую своих коллег по ЕС о итогах моего визита в Совет по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией накануне стратегических дебатов на мартовском Совете Европы,

– говорится в сообщении.

Также глава дипломатии ЕС подчеркнул, что европейские дипломаты не вели деятельность, которая несовместима с дипломатическим статусом. Ранее Боррель осудил намерение России выслать из страны европейских дипломатов и призвал пересмотреть это решение.

Реакция других стран на высылку дипломатов ЕС

В МИД Украины выразили солидарность с европейскими дипломатами, которых высылают из России. В ведомстве подчеркнули, что такое решение противоречит Венской конвенции. Это лишь очередной пример грубого нарушения со стороны России ее обязательств, которые регламентирует международное право.

В США считают действия российских властей неоправданными. Там заявили, что таким образом Россия вновь нарушила свои международные обязательства.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин не исключает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава угрожает ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.

Канада поддержала дипломатов трех стран, высланных из России. МИД Канады призвал Россию "освободить всех несправедливо задержанных и соблюдать свои международные обязательства".

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