В ЕС резко осудили высылку дипломатов из России: Боррель посетил Москву
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4 – 6 февраля посетил столицу России. Во время рабочей поездки он поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Разговор касался изгнания дипломатов Германии, Польши и Швеции из России.
Источник:24 канал
В Москве Боррель заметил, что на этом фоне отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.
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Жозеп Боррель подчеркнул, что дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.
Я проинформирую своих коллег по ЕС о итогах моего визита в Совет по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией накануне стратегических дебатов на мартовском Совете Европы,
– говорится в сообщении.
Также глава дипломатии ЕС подчеркнул, что европейские дипломаты не вели деятельность, которая несовместима с дипломатическим статусом. Ранее Боррель осудил намерение России выслать из страны европейских дипломатов и призвал пересмотреть это решение.
Реакция других стран на высылку дипломатов ЕС
- В МИД Украины выразили солидарность с европейскими дипломатами, которых высылают из России. В ведомстве подчеркнули, что такое решение противоречит Венской конвенции. Это лишь очередной пример грубого нарушения со стороны России ее обязательств, которые регламентирует международное право.
- В США считают действия российских властей неоправданными. Там заявили, что таким образом Россия вновь нарушила свои международные обязательства.
- Канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин не исключает, что действия Москвы не останутся без ответа.
- Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава угрожает ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.
- Канада поддержала дипломатов трех стран, высланных из России. МИД Канады призвал Россию "освободить всех несправедливо задержанных и соблюдать свои международные обязательства".
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Высылка дипломатов из России: что известно
- 5 февраля министерство иностранных дел РФ подтвердило, что вышлет из страны 3 сотрудников европейских посольств "за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 23 января.
- Покинуть Россию должны дипломаты из Германии, Польши и Швеции. Причиной является то, что чиновники якобы приняли участие в массовых протестах в России 23 января.
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