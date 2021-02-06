Россия подтвердила намерение выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В США считают действия российских властей неоправданными.

Позицию официального Вашингтона озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он осудил высылку дипломатов. Важно Брутальное нарушение: в МИД Украины отреагировали на изгнание дипломатов ЕС из России Позиция США Госдеп США назвал подобный шаг неоправданным и необоснованным. В США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами,

– указал Блинкен. По его мнению, таким образом Россия вновь нарушила свои международные обязательства. Высылка дипломатов из России: что известно 5 февраля министерство иностранных дел РФ подтвердило, что выдворит из страны 3 сотрудников европейских посольств "за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 23 января".

Покинуть Россию должны дипломаты из Германии, Польши и Швеции. Причиной является то, что чиновники якобы приняли участие в массовых протестах в России 23 января.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг утверждения об участии дипломатов в протестах. В ЕС решительно осудили изгнание дипломатов.