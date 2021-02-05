Осуждение и совет: в ЕС отреагировали на изгнание дипломатов из России:
В Евросоюзе осуждают намерение России выслать из страны европейских дипломатов. Российской стороне рекомендуют пересмотреть это решение.
Источник:Твиттер Рикарда Йозвяка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился с утверждением об участии европейских дипломатов в российских протестах 23 января. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Борреля.
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Боррель решительно осудил эту новость и опроверг утверждение об участии дипломатов в демонстрациях,
– заявил пресс-секретарь.
Что еще говорится в заявлении
- Решение необходимо пересмотреть.
- Евросоюз – единый и солидарный с государствами, дипломатов которых Россия планирует выслать.
Россия высылает дипломатов: что известно
- Россия заявила, что высылает дипломатов из 3 европейских стран: Швеции, Германии и Польши.
- Представителей ЕС обвиняют в участии в массовых протестах в поддержку Алексея Навального 32 января.
- В Министерстве внутренних дел заявили, что такое поведение дипломатов якобы противоречит дипломатическому статусу.
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