В Евросоюзе осуждают намерение России выслать из страны европейских дипломатов. Российской стороне рекомендуют пересмотреть это решение.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился с утверждением об участии европейских дипломатов в российских протестах 23 января. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Борреля.

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Боррель решительно осудил эту новость и опроверг утверждение об участии дипломатов в демонстрациях,

– заявил пресс-секретарь.

Что еще говорится в заявлении

Решение необходимо пересмотреть.

Евросоюз – единый и солидарный с государствами, дипломатов которых Россия планирует выслать.

Россия высылает дипломатов: что известно

Россия заявила, что высылает дипломатов из 3 европейских стран: Швеции, Германии и Польши.

Представителей ЕС обвиняют в участии в массовых протестах в поддержку Алексея Навального 32 января.

В Министерстве внутренних дел заявили, что такое поведение дипломатов якобы противоречит дипломатическому статусу.

Обратите внимание! В ЕС решительно осудили заключение Навального. Приговор назвали политически мотивированным. Он противоречит международным обязательствам России по правам человека.