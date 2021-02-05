У Євросоюзі засуджують намір Росії вислати з країни європейських дипломатів. Російській стороні рекомендують переглянути це рішення.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель не погодився із твердженням про участь європейських дипломатів у російських протестах 23 січня. Відповідну заяву зробив прессекретар Борреля.

Актуально Навального знову судили у Москві: у чому суть нової справи

Боррель рішуче засудив цю новину та заперечив твердження про участь дипломатів у демонстраціях,

– заявив прессекретар.

Що ще мовиться у заяві

Рішення необхідно переглянути.

Євросоюз – єдний та солідарний з державами, дипломатів яких Росія планує вислати.

Росія висилає дипломатів: що відомо

Росія заявила, що висилає дипломатів з 3 європейських країн: Швеції, Німеччини та Польщі.

Представників ЄС звинувачують в участі у масових протестах на підтримку Олексія Навального 32 січня.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що така поведінка дипломатів нібито суперечить дипломатичному статусу.

Зверніть увагу! У ЄС рішуче засудили ув'язнення Навального. Вирок назвали політично вмотивованим. Він суперечить міжнародним зобов'язанням Росії з прав людини.