Алексея Навального 5 февраля снова судят в Москве. Из СИЗО уже осужденного на 3,5 года оппозиционера привезли для рассмотрения дела об оскорблении ветерана. Российскому правосудию не мешает работать даже приезд в этот день в столицу главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Источник: "Дождь"

Навального обвиняют в клевете на ветерана.

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В чем суть дела

Участник Второй мировой войны участвовал в съемках в поддержку изменений в Конституцию России. Эти правки позволяют Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще 2 раза. Оппозиционер назвал людей на видео "предателями" и "холуями".

Навальный попросил о перерыве в заседании

Навальный по прибытии в суд попросил о перерыве, ведь не имел возможности ознакомиться с материалами дела.

На это служители Фемиды дали оппозиционеру час, хотя по делу – 5 томов документов. Перед этим судья удивилась, поскольку дело якобы "лежит" еще с августа.

Знаете, с августа я был немного занят,

– отреагировал Навальный.

Также политик попросил разрешить съемку СМИ судебного заседания. На это судья ответила, что в зале полно журналистов. Однако, отметил подсудимый, ни у одного из представителей медиа нет камеры.

"Это же пиаровский процесс, Кремлю нужны заголовки "Навальный оклеветал ветерана", – апеллировал оппозиционер.

Потерпевший – 94-летний Игнат Артеменко

Участие в судебном заседании через видеосвязь принимает и потерпевший – 94-летний ветеран Игнат Артеменко. Мужчина недавно перенес операцию и находится в маске. Сам Навальный назвал это издевательством над человеком, а его родственников обвинил в попытке заработать деньги.

Я смотрю и реально мне противно, мало того что вы этого несчастного человека, который в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили, требую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним мужчиной, просто издеваетесь,

- сказал Навальный.

На заседание прибыли иностранные дипломаты

Отметим, что на заседание прибыли представители французского и британского посольств. Дипломат из Британии остался на процессе и отметил, что на это имеет право согласно законодательству.

В МИД России уже нашли, что ответить. Вроде бы, и Франция, и Британия решили выразить свою поддержку ветерану.

Интересно! 5 февраля с визитом в Москве находится глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Именно во время суда над Навальным Боррель будет давать брифинг вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.