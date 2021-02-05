Россия высылает дипломатов сразу из 3 европейских стран. Причиной стало то, что чиновники якобы приняли участие в массовых протестах 23 января.

Информацию об участии дипломатов в протестах якобы уже подтвердили в российском Министерстве внутренних дел. Российская сторона уже заявила, что такие действия с их стороны являются якобы недопустимыми. Кроме того, они якобы не соответствуют дипломатическому статусу.

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Дипломатов из каких стран вышлют

Швеции;

Германии;

Польши.

В России настаивают, что, согласно Венской конвенции, дипломатов объявили персонами нон грата. Вскоре они будут вынуждены покинуть Россию.

Протесты в России 23 января: что известно