Персоны нон грата: почему Россия высылает европейских дипломатов
Россия высылает дипломатов сразу из 3 европейских стран. Причиной стало то, что чиновники якобы приняли участие в массовых протестах 23 января.
Источник:РБК
Информацию об участии дипломатов в протестах якобы уже подтвердили в российском Министерстве внутренних дел. Российская сторона уже заявила, что такие действия с их стороны являются якобы недопустимыми. Кроме того, они якобы не соответствуют дипломатическому статусу.
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Дипломатов из каких стран вышлют
- Швеции;
- Германии;
- Польши.
В России настаивают, что, согласно Венской конвенции, дипломатов объявили персонами нон грата. Вскоре они будут вынуждены покинуть Россию.
Протесты в России 23 января: что известно
- 23 января в России люди вышли на массовые протесты из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального. Силовики не только задерживали людей, но и применяли к ним грубую физическую силу.
- Среди задержанных был даже ребенок. Однако впоследствии детская омбудсмен России заявила, что это якобы сделали в целях безопасности.
- В Петербурге протестующую силовик ударил ногой в живот. Пострадавшую госпитализировали.
- В Москве омоновцы жестоко избили участницу акции. Впоследствии девушка заявила, что она – беременна.
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