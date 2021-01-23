Заявила, что беременна: российские силовики избили девушку – видео
Возле следственного изолятора, в котором сидит российский оппозиционер Алексей Навальный, продолжаются задержания. В частности силовики жестоко избили девушку.
Она заявила СМИ, что беременна. Видео опубликовали на телеграм-канале "Дождь".
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Детали инцидента
Журналист медиа сообщил, что инцидент произошел примерно 200 метров возле "Матросской тишины". Российские силовики набросились на женщину.
Она сообщила о своей беременности и о том, что ее муж – человек с инвалидностью.
Российские силовики избили девушку: смотрите видео телеграмм-канала "Дождь"
Протесты в поддержку Навального: коротко
- В многочисленных городах России 23 января состоялись протесты в поддержку Навального, которого посадили в СИЗО на 30 суток.
- Российского оппозиционера задержали 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком".
- Из-за того, что он не являлся в полицию во время лечения, политику хотят заменить условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный.
- Российские силовики продолжают жестоко вытеснять демонстрантов. В частности они разбивают митингующим головы.
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