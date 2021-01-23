Возле следственного изолятора, в котором сидит российский оппозиционер Алексей Навальный, продолжаются задержания. В частности силовики жестоко избили девушку.

Она заявила СМИ, что беременна. Видео опубликовали на телеграм-канале "Дождь".

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Детали инцидента

Журналист медиа сообщил, что инцидент произошел примерно 200 метров возле "Матросской тишины". Российские силовики набросились на женщину.

Она сообщила о своей беременности и о том, что ее муж – человек с инвалидностью.

Российские силовики избили девушку: смотрите видео телеграмм-канала "Дождь"

Обратите внимание! Всего во время протестов уже задержали 2 501 человека, больше всего – в Москве.

Протесты в поддержку Навального: коротко