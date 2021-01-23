Митингующие в Москве 23 января пришли к СИЗО, где содержат российского оппозиционера Алексея Навального. Силовики оцепили здание.

Люди скандировали возле СИЗО "Свободу Навальному", сообщает Meduza.

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Силовики начали задерживать протестующих. Они хватают людей и ведут к автобусам. Журналистов также оттесняют.

Обратите внимание! Всего во время протестов уже задержали 2131 человека, больше всего – в Москве.

Смотрите видео задержаний возле СИЗО:

Ворота изолятора перекрыли грузовиком. Кстати, несмотря на задержания, все больше митингующих направляются к СИЗО. Кстати, неподалеку кто-то из них бросил дымовую шашку.

Протесты в России: главное