Митингующие пришли под СИЗО к Навальному: силовики хватают людей – фото, видео
Митингующие в Москве 23 января пришли к СИЗО, где содержат российского оппозиционера Алексея Навального. Силовики оцепили здание.
Люди скандировали возле СИЗО "Свободу Навальному", сообщает Meduza.
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Силовики начали задерживать протестующих. Они хватают людей и ведут к автобусам. Журналистов также оттесняют.
Смотрите видео задержаний возле СИЗО:
Ворота изолятора перекрыли грузовиком. Кстати, несмотря на задержания, все больше митингующих направляются к СИЗО. Кстати, неподалеку кто-то из них бросил дымовую шашку.
Протесты в России: главное
- Протесты в городах России вспыхнули 23 января. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать Навального, которого посадили в СИЗО на 30 суток.
- Политика задержали 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком".
- Оппозиционеру хотят заменить условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный. Все потому, что он не являлся в полицию во время лечения.
- Силовики применяли жестокую силу к демонстрантам, им разбивали головы.
- В Москве протесты даже превратились в "снежные бои". Люди забрасывали ОМОНовцев снежками.
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