Мітингувальники у Москві 23 січня прийшли до СІЗО, де утримують російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики оточили будівлю.

Люди скандували біля СІЗО "Свободу Навальному", повідомляє Meduza.

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Силовики почали затримували протестувальників. Вони хапають людей та ведуть до автобусів. Журналістів також відтісняють.

Зверніть увагу! Загалом під час протестів вже затримали 2131 людину, найбільше – у Москві.

Дивіться відео затримань біля СІЗО:

Ворота ізолятора перекрили вантажівкою. До речі, попри затримання, все більше мітингувальників прямують до СІЗО. До речі, неподалік хтось з них кинув димову шашку.

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