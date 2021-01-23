Мітингувальники прийшли під СІЗО до Навального: силовики хапають людей – фото, відео
Мітингувальники у Москві 23 січня прийшли до СІЗО, де утримують російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики оточили будівлю.
Люди скандували біля СІЗО "Свободу Навальному", повідомляє Meduza.
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Силовики почали затримували протестувальників. Вони хапають людей та ведуть до автобусів. Журналістів також відтісняють.
Дивіться відео затримань біля СІЗО:
Ворота ізолятора перекрили вантажівкою. До речі, попри затримання, все більше мітингувальників прямують до СІЗО. До речі, неподалік хтось з них кинув димову шашку.
Протести в Росії: головне
- Протести у містах Росії спалахнули 23 січня. Люди вийшли на вулиці, аби підтримати Навального, якого ув'язнили в СІЗО на 30 діб.
- Політика затримали 17 січня, коли він повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком".
- Опозиціонеру хочуть замінити умовний термін щодо справи "Ів-Роше" на реальний. Все тому, що він не з'являвся до поліції під час лікування.
- Силовики застосовували жорстоку силу до демонстрантів, їм розбивали голови.
- В Москві протести навіть перетворились на "снігові бої". Люди закидали ОМОНівців сніжками.
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