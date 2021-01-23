Протести за Навального в Москві перетворилися на снігові побоїща: постраждала машина ФСБ – відео
У Москві поряд із іншими російськими містами відбулися акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Силовики традиційно намагалися придусити настрої мітингувальників, натомість останні відповідають їм сніжками. У підсумку дісталося не лише правоохоронцям, а і спецавтомобілям.
Снігові бої у Москві: деталі
Мітингувальники почали відповідати сніжками на силу правоохоронців ще після початку акцій. Проте найактивніші бої розпочалися надвечір. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на популярні російські телеграм-канали.
До теми Силовики застосовують силу до прихильників Навального: спалахують сутички – відео
Сніжки пішли в хід у центрі Москви: дивіться відео
Сніжками закидають не лише правоохоронців, але, зокрема, і автозаки та машини з мигалками.
У Москві мітингувальники закидають поліцейські машини сніжками: дивіться відео
Розбили машину ФСБ та поранили водія
Дісталося і авто, яке за деякими даними закріплено за ФСБ. Спершу його мітингувальники закидали сніжками, а потім, повідомляють деякі ЗМІ, почали бити ногами. У підсумку в машині розбито заднє скло та водію пошкодили око.
Напад на машину зі спецномерами в Москві: відео
Напроти цирку на Цвітному бульварі протестувальники напали на автомобіль з номерами АМР. Розбили скло та поранили водія. Він тримався за око, і йому надали медичну допомогу. Швидше за все, щось важке там. Він насилу поїхав, тримаючи одне око фактично рукою,
– розповів журналіст одного з прокремлівських видань.
Наслідки атаки на автомобіль зі спецномерами в Москві: відео
На що перетворилася машина ФСБ після нападу мітингувальників / Колаж 24 канал
Поділитися новиною