У Москві поряд із іншими російськими містами відбулися акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Силовики традиційно намагалися придусити настрої мітингувальників, натомість останні відповідають їм сніжками. У підсумку дісталося не лише правоохоронцям, а і спецавтомобілям.

Снігові бої у Москві: деталі

Мітингувальники почали відповідати сніжками на силу правоохоронців ще після початку акцій. Проте найактивніші бої розпочалися надвечір. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на популярні російські телеграм-канали.

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Сніжки пішли в хід у центрі Москви: дивіться відео

Сніжками закидають не лише правоохоронців, але, зокрема, і автозаки та машини з мигалками.

У Москві мітингувальники закидають поліцейські машини сніжками: дивіться відео

Розбили машину ФСБ та поранили водія

Дісталося і авто, яке за деякими даними закріплено за ФСБ. Спершу його мітингувальники закидали сніжками, а потім, повідомляють деякі ЗМІ, почали бити ногами. У підсумку в машині розбито заднє скло та водію пошкодили око.

Напад на машину зі спецномерами в Москві: відео

Напроти цирку на Цвітному бульварі протестувальники напали на автомобіль з номерами АМР. Розбили скло та поранили водія. Він тримався за око, і йому надали медичну допомогу. Швидше за все, щось важке там. Він насилу поїхав, тримаючи одне око фактично рукою,

– розповів журналіст одного з прокремлівських видань.

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На що перетворилася машина ФСБ після нападу мітингувальників / Колаж 24 канал

Зауважимо! Через арешт опозиціонера Олексія Навального 23 січня в містах Росії пройшли акції протесту. Вже відомо про понад 1 600 затриманих. Більше читайте тут.