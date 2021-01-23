Одразу у декількох містах Росії 23 січня люди почали виходити на вулиці на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Вже традиційно, силовики ОМОНу застосовували силу, щоб розігнати мирних протестувальників.

Напередодні сам Навальний закликав людей не боятися та виходити на вулиці. Про все, що відбувається 23 січня у Хабаровську, Якутську, на Сахаліні та в інших регіонах – розповідає 24 канал.

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Хабаровськ

Перші акції стартували в Хабаровську близько 13:00 за місцевим часом (5 ранку за Києвом). Однак ще до початку мітингів поліцейські затримали активістів YouTube-каналу RusNews на площі, де вони чекали, поки зберуться люди.

Загалом на акцію протесту у Хабаровську вийшли приблизно 1 000 людей. Вони скандували: "Ми не боїмося!", "Банду Путіна – під суд!" і "Путін – злодій!". Бійці ОМОНу почали жорстокі затримання, застосувавши проти протестувальників кийки.

Як пише "МБХ медиа", силовикам вдалося повністю розігнати протест. Вони масово затримували активістів і кидали їх до автозаків.

Як у Хабаровську затримували активістів: дивіться відео

На акциях протеста в Хабаровске задержано уже несколько десятков человек pic.twitter.com/OFesLJoAjx — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Якутськ

Жителі Якутська вийшли на акцію протесту, попри 50 градусний мороз. Вони вимагали звільнити опозиціонера Олексія Навального. За оцінкою газети "Якутськ вечірній" на акцію протесту вийшли 300 людей.

В Якутську люди вийшли на вулиці у -50 градусів / Фото SakhaDay

Протести в Якутську: дивіться відео

Южно-Сахалінськ

Спочатку пікети планувалися на площі біля будинку уряду, але там почали демонтаж новорічної ялинки. Люди зібралися навпроти – у сквері біля Чехов-центру. У розпал акції там перебувало 400 осіб. Присутні викрикувати гасла "Навальному – свободу!", "Ми тут влада!", "Злодій повинен сидіти у в'язниці", "Росія повинна бути вільною!".

Великою колоною протестувальники дійшли до площі Перемоги й розділилися. Саме після цього почалися масові затримання.

В Южно-Сахалінську на акції вийшли 400 людей / Фото Sakhalin.Info

Акції протесту почалися вже у таких містах: Улан-Уде, Чита, Владивосток, Благовєщенськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі, Магадан. За попередньою інформацією, у 13 містах Росії вже затримали 48 осіб, однак кількість затриманих може бути у рази більшою.

Зауважимо, що у Росії 23 січня готуються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Напередодні мітингів російські влади проводять затримання прихильників Навального, погрожують студентам відрахуваннями й штрафами.

Затримання Навального: деталі