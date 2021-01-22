Російських силовиків і правоохоронців збирають на робочих місцях 23 січня. Офіційна причина – прибирання приміщень. Зауважимо, що цього ж дня прихильники опозиціонера Олексія Навального запланували масштабний мітинг.

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Відповідне доручення дав заступник міністра внутрішніх справ Росії Віталій Шуліка. Про це повідомляє Meduza.

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Організувати проведення особовим складом 22 – 23 січня 2021 році заходів щодо забезпечення чистоти та порядку в службових приміщеннях,

– мовиться у документі.

Водночас необхідність прибирання пояснюють профілактикою поширення коронавірусу.

Інші деталі розпорядження

Його датовано 20 січня та адресовано керівникам підрозділів центрального апарату МВС, територіальних органів і організацій системи МВС.

Документ отримали вже щонайменше в центральному апараті МВС.

Що може бути причиною такого збору силовиків

Передусім його пов'язують із акціями на підтримку Олексія Навального та називають неофіційною мобілізацією. Зокрема, один із співрозмовників ресурсу заявив, що він стикається вперше з практикою МВС збирати людей на робочих місцях в суботу.

Ще два джерела засумнівалися в такій версії. За словами одного з них, в профільних підрозділах центрального апарату МВС йде "звичайне посилення", яке стосується тільки чоловіків.

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