У Росії 21 січня силовики почали масово затримувати людей з професійного оточення арештованого опозиціонера Олексія Навального. Все тому, що на 23 січня прихильники політики запланували провести мітинги по всій країні.

Серед затриманих є прессекретарка Навального Кіра Ярмиш. Коли силовики прийшли під її квартиру вона понад годину не відчиняла їм двері. Про це повідомляє "Медуза".

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Поліцейські погрожували, що складуть на Ярмиш адмінпротокол, якщо вона не відчинить двері. Згодом до прессекретарки Навального приїхала її адвокатка, після того Ярмиш одразу затримали за звинуваченнями у заклику до несанкціонованої акції. Силовики провели обшуки у квартирі жінки.

Мене залишають на ніч в камері адміністративно затриманих. Суд буде завтра, о котрій – невідомо. 23 січня має стати легендарним,

– написала Ярмиш у своєму твіттері.

Ну все, меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько - неизвестно. 23 января должно стать легендарным — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021

Кого ще затримали силовики у Москві

►Силовики також затримали юристів Фонду боротьби з корупцією Навального – Любов Соболь та Владлена Лося.

Соболь відвезли в поліцію, щоб скласти адміністративний протокол через заклики до акції. За словами адвоката юристки Володимира Вороніна, її звинувачують у повторному порушенні встановленого порядку організації мітингу. Згодом жінки відпустили з відділку.

Громадянину Білорусі Лосю наказали покинути Росію до 25 січня з подальшою забороною на в'їзд на 2,5 років. Коли у Даниловській відділок поліції до юриста приїхав адковат "Апології протесту" Мансур Гільманов, на нього напали. Крім того, адвоката залишили на ніч у відділку та склали на нього протокол за непокору поліцейським.

️В отделе полиции напали на нашего адвоката Мансура Гильманова. Он приехал в ОВД «Даниловский» к юристу ФБК Владлену Лосю.



На Мансура напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине. Полицейский хочет составить протокол по ст.19.3 КоАП pic.twitter.com/WApytrrIiA — Апология протеста (@apologiaprotest) January 21, 2021

►На Ленінградському вокзалі затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова. Його на автозаку відвезли у поліцейський відділок та залишили там на ніч.

►Силовики також приходили додому до координатора московського штабу Навального Олега Степанова. Однак того у будинку не було. За його словами, міліція вимкнула у його будинку світло.

По месту моего проживания пришла полиция. Час назад они выключили свет, дома только @nesteliza_ и кошки. Меня нет.



Полиции около 5 человек. На этаже, в подъезде, на улице. + в гражданском.



Официально обращаюсь к @mvd_official. Включите свет! pic.twitter.com/bEKRUqEKxz — Олег Степанов (@olsnov) January 21, 2021

Затримання у інших містах

У Краснодарі затримали координаторку місцевого штабу Навального Анастасію Панченко.

У місті Лебедяни Липецької області – 50-річну Галину Гребеннікову, яка планувала 23 січня приїхати на акцію підтримки опозиціонера.

У Калінінграді затримали волонтера місцевого штабу Навального, якого представляють як Рагнар Рейну. Його заарештували на 3 січня.

У Владивостоці – координаторку штабу політика Катерина Ведерникова.