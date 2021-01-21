Російські прокурори виявили повідомлення про нібито протизаконні збори, коли моніторили соцмережі. Вони просять заблокувати сайти, які поширюють цю інформацію. Про це повідомляє російська служба ВВС.

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Застереження до активістів

У відповідь на арешт опозиціонера Олексія Навального, його прихильники планують мітинги по всій Росії 23 січня. Акції протесту анонсовані у соціальних мережах. Представники російської генпрокуратури наразі лише попереджають осіб, які поширюють ці заклики. Однак не виключають, що за наявності обставин можуть притягнути активістів до відповідальності.

Що вимагає Генпрокуратура

Російське відомство вимагає заблокувати сайти, на яких активісти поширюють інформацію із закликами зібратися на акцію.

Напередодні у Роскомнадзор внесли вимоги "про обмеження доступу до протиправної інформації". Він вимагає від платформи TikTok і соцмережі "ВКонтакте" не допускати поширення інформації, "що залучає неповнолітніх до протиправних дій" і "закликає до участі в незаконних мітингах".

Де зараз опозиціонер Навальний

Олексія Навального затримали 17 січня 2021 в аеропорту "Шереметьєво". Правоохоронці помістили його в слідчий ізолятор, де обрали запобіжний захід – 30 діб тримання під вартою.

Як повідомляють правозахисники, це – незаконне рішення. Навальний є умовно засудженим, тому арешт для нього не передбачений законом.

У відповідь на арешт, штаб опозиціонерів Путіна разом з Фондом боротьби з корупцією готують масові акції протесту на 23 січня. Вони обіцяють компенсувати штрафи, які отримають учасники мітингів.

Зверніть увагу! Олексій Навальний проводив розслідування і викривав корупційні діяння чинної влади РФ та її неймовірне збагачення. Більше новин про опозиціонера – читайте тут.