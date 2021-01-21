Российские прокуроры обнаружили сообщения о якобы противозаконных сборах, когда мониторили соцсети. Они просят заблокировать сайты, которые распространяют эту информацию. Об этом сообщает российская служба ВВС.

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Предостережение активистам

В ответ на арест оппозиционера Алексея Навального, его сторонники планируют митинги по всей России 23 января. Акции протеста анонсированы в социальных сетях. Представители российской генпрокуратуры пока только предупреждают лиц, распространяющих эти призывы. Однако не исключают, что при наличии обстоятельств могут привлечь активистов к ответственности.

Что требует Генпрокуратура

Российское ведомство требует заблокировать сайты, на которых активисты распространяют информацию с призывами собраться на акцию.

Накануне в Роскомнадзор внесли требования "об ограничении доступа к противоправной информации". Они требуют от платформы TikTok и соцсети "ВКонтакте" не допускать распространение информации, "что привлекает несовершеннолетних к противоправным действиям" и "призывает к участию в незаконных митингах".

Где сейчас оппозиционер Навальный

Алексея Навального задержали 17 января 2021 года в аэропорту "Шереметьево". Правоохранители поместили его в следственный изолятор, где избрали меру пресечения – 30 суток содержания под стражей.

Как сообщают правозащитники, это – незаконное решение. Навальный является условно осужденным, поэтому арест для него не предусмотрен законом.

В ответ на арест, штаб оппозиционеров Путина совместно с Фондом борьбы с коррупцией готовят массовые акции протеста 23 января. Они обещают компенсировать штрафы, которые получат участники митингов.

Обратите внимание! Алексей Навальный проводил расследование и разоблачал коррупционные деяния действующей власти РФ и ее невероятное обогащение. Больше новостей об оппозиционере – читайте здесь.