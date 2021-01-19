Алексей Навальный 19 января написал первый пост из следственного изолятора "Матросская тишина". Оппозиционер заявил, что не жалеет о своем возвращении в Россию.

Это был абсолютно рациональный выбор, в нем нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Об этом Навальный написал на своей странице в инстаграме.

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Я не жалею, что вернулся. Я отказываюсь мириться с беззаконием, которое творит власть моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестно ложь Путина (Владимира Путина – 24 канал) и его друзей, погрязших в коррупции,

– подчеркнул Навальный.

Что еще сказал оппозиционер

Раньше он читал о "Матросской тишине" в книгах, а теперь сам оказался в стенах СИЗО.

В целом это место напоминает комнату, в которой Навальный очнулся несколько месяцев назад. Там есть окно и железная кровать. Однако кровать без прибора, который меняет положение ног и рук.

Правда, в тело не втыкают иглы и не подсоединяют провода. По крайней мере, пока.

В СИЗО все разговаривают на русском языке. И это большой плюс.

Негодяи, заседающие в Кремле, уже более 20 лет рисуют диаграмму. В ней всех людей делят на 3 столбика: оболваненные; те, что все понимают, однако молчат; те, кто отказываются молчать и борются как могут. Главное, выбрать правильный столбик.

Обратите внимание! Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" 17 января. Впоследствии в полицейском участке оппозиционеру избрали меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей. Подробнее читайте здесь.