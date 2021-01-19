Олексій Навальний 19 січня написав перший пост зі слідчого ізолятора "Матросская тишина". Опозиціонер заявив, що не шкодує про своє повернення у Росію.

Це був абсолютно раціональний вибір, у ньому немає ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Про це Навальний написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Актуально ПАРЄ проведе термінові дебати щодо Навального: Росія влаштувала бойкот

Я не шкодую, що повернувся. Я відмовляюся миритися з беззаконням, яке коїть влада моєї країни. Я відмовляюся мовчати, слухаючи безсовісно брехню Путіна (Володимира Путіна – 24 канал) і його друзів, які загрузли в корупції,

– наголосив Навальний.

Що ще сказав опозиціонер

Раніше він читав про "Матросскую тишину" у книгах, а тепер сам опинився у стінах СІЗО.

Загалом це місце нагадує кімнату, у якій Навальний отямився декілька місяців тому. Там є вікно та залізне ліжко. Однак ліжко без приладу, який змінює положення ніг та рук.

Щоправда, у тіло не втикають голки та не під'єднують проводи. Принаймні, поки.

У СІЗО всі розмовляють російською мовою. І це великий плюс.

Негідники, які засідають у Кремлі, вже понад 20 років малюють діаграму. у ній всіх людей ділять на 3 стовпчики: задурені; ті, що все розуміють, однак мовчать; ті, хто відмовляються мовчати і борються як можуть. Головне, обрати правильний стовпчик.

Зверніть увагу! Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" 17 січня. Згодом у поліцейському відділку опозиціонерові обрали запобіжний захід у вигляді 30 діб тримання під вартою. Детальніше читайте тут.