У Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили провести термінові дебати щодо отруєння Олексія Навального. Таке рішення підтримав правовий комітет ПАРЄ. Росіяни брати участь у дебатах категорично відмовились.

Росія проігнорувала засідання правового комітету

За обговорення ситуації з Навальним виступили 20 членів правового комітету, проти були двоє. Про це написав у телеграмі учасник української делегації в ПАРЄ, нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

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Росіяни засідання комітету проігнорували. Ба більше, керівник делегації Росії Петро Толстой заявив, що представники Москви не братимуть участь у жодних заходах щодо Навального. Сам Толстой назвав версію про отруєння опозиціонера "надуманою та претензійною".

Такі кроки неабияк обурили європейських делегатів.

Литовський депутат Емануеліс Зінгеріс відзначив, що можливість вести діалог з Росією стала свого часу головним аргументом в дискусії про те, чи варто повертати російську делегацію, яка так і не виконала жодних умов від ПАРЄ. Але російські депутати і зараз не співпрацюють ні з асамблеєю, ні з правовим комітетом,

– написав Гончаренко.

Дебати відбудуться під час зимової сесії ПАРЄ

Зазначимо, що засідання правового комітету ПАРЄ щодо ситуації з російським опозиціонером анонсували ще у грудні минулого року. На зустріч запросили самого Навального, проте, звісно, він не приїхав, адже наразі затриманий у Росії.

Важливо! Дебати щодо Навального проведуть на майбутній зимовій сесії ПАРЄ, яка розпочнеться 25 січня.

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