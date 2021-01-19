ПАРЄ проведе термінові дебати щодо Навального: Росія влаштувала бойкот
У Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили провести термінові дебати щодо отруєння Олексія Навального. Таке рішення підтримав правовий комітет ПАРЄ. Росіяни брати участь у дебатах категорично відмовились.
Росія проігнорувала засідання правового комітету
За обговорення ситуації з Навальним виступили 20 членів правового комітету, проти були двоє. Про це написав у телеграмі учасник української делегації в ПАРЄ, нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.
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Росіяни засідання комітету проігнорували. Ба більше, керівник делегації Росії Петро Толстой заявив, що представники Москви не братимуть участь у жодних заходах щодо Навального. Сам Толстой назвав версію про отруєння опозиціонера "надуманою та претензійною".
Такі кроки неабияк обурили європейських делегатів.
Литовський депутат Емануеліс Зінгеріс відзначив, що можливість вести діалог з Росією стала свого часу головним аргументом в дискусії про те, чи варто повертати російську делегацію, яка так і не виконала жодних умов від ПАРЄ. Але російські депутати і зараз не співпрацюють ні з асамблеєю, ні з правовим комітетом,
– написав Гончаренко.
Дебати відбудуться під час зимової сесії ПАРЄ
Зазначимо, що засідання правового комітету ПАРЄ щодо ситуації з російським опозиціонером анонсували ще у грудні минулого року. На зустріч запросили самого Навального, проте, звісно, він не приїхав, адже наразі затриманий у Росії.
Головне про отруєння Олексія Навального:
- Російського опозиціонера отруїли у серпні 2020 року.
- Погано йому стало під час перельоту з Томська до Москви.
- Навального спочатку лікували в Омську, де ознак отруєння не виявили.
- Згодом політика перевезли до Німеччини. Європейські фахівці визначили, що пацієнта отруїли "Новачком".
- Згідно з розмовою самого Навального зі співробітником ФСБ, отруєння організували російські спецслужби.
- 17 січня Навальний повернувся до Росії, де його одразу ж затримали.
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