Російського опозиціонера Олексія Навального близько 8 години вечора 18 січня помістили у слідчий ізолятор "Матросская тишина". Політик житиме сам у камері для трьох людей.

Деталі арешту Навального

Політика помістили у камеру карантинного відділу. Там Навальний відбуватиме 14-денну самоізоляцію, адже він тільки повернувся за кордону. Про це розповів секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников, який відвідав Навального у СІЗО, пише "Медуза".

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За його словами, у камері, де перебуває опозиціонер, є:

холодильник

електричний чайник

телевізор

гаряча вода

Навальному видали постіль, посуд та набір засобів для особистої гігієни.

Опозиціонер сказав членам комісії, що він щасливий знову опинитися на Батьківщині, а також подякував їм за підтримку.

Політик наголосив, що працівники СІЗО не здійснюються на нього моральний чи психологічний тиск.

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