Навального помістили у СІЗО: він житиме один
Російського опозиціонера Олексія Навального близько 8 години вечора 18 січня помістили у слідчий ізолятор "Матросская тишина". Політик житиме сам у камері для трьох людей.
Деталі арешту Навального
Політика помістили у камеру карантинного відділу. Там Навальний відбуватиме 14-денну самоізоляцію, адже він тільки повернувся за кордону. Про це розповів секретар Громадської спостережної комісії Москви Олексій Мельников, який відвідав Навального у СІЗО, пише "Медуза".
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За його словами, у камері, де перебуває опозиціонер, є:
- холодильник
- електричний чайник
- телевізор
- гаряча вода
Навальному видали постіль, посуд та набір засобів для особистої гігієни.
Опозиціонер сказав членам комісії, що він щасливий знову опинитися на Батьківщині, а також подякував їм за підтримку.
Політик наголосив, що працівники СІЗО не здійснюються на нього моральний чи психологічний тиск.
Затримання Навального: головне
- 17 січня російського опозиціонера затримали в аеропорту "Шереметьєво", коли той повернувся після тривалого лікування у Німеччині.
- Силовики відвезли Навального до підмосковного міста Хімки у відділення поліції.
- Прямо у поліцейському відділку політику обрали запобіжний захід – 30 діб тримання під вартою.
- За словами правозахисників, це – незаконно. Оскільки арешт на 30 діб умовно засудженого не передбачений законом.
- Кремль хоче змінити вирок опозиціонеру з умовного на реальний. Мовиться про справу 7-річної давності.
- Суд щодо цього перенесли на лютий.
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