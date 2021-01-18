Після арешту опозиціонера Олексія Навального в Росії ввечері 18 січня стартували протести. Зокрема, люди вийшли на вулиці Санкт-Петербурга. За останніми даними, правоохоронці вже затримали приблизно 30 осіб.

Докладніше про протест у Петербурзі

Прихильники Навального зібралися на Невському проспекті, а саме біля Гостинного двору. Щоправда, ще вдень тут відбулася серія одиничних пікетів на підтримку опозиціонера. Про це повідомляє Meduza.

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Активісти вийшли на вулицю з плакатами "Свободу Навальному" і "Я/МИ Навальний". Але одразу як кількість людей зросла, й почалися затримання. Поліцейські затримують учасників акції практично відразу ж після того, як вони розгортають плакати.

Водночас правоохоронці в мегафон попереджають людей про адміністративну відповідальність за проведення публічних заходів і вимагають розійтися.

Затриманння прихильників Навального біля Гостинного двору: дивіться відео

️У Гостиного двора с применением грубой силы задержан активист Весны @PavelChuprunov. Видео: Объектив Реалий pic.twitter.com/hx2TG2QyqZ — Петербургская Весна (@spb_vesna) January 18, 2021

Що відомо про затриманих

Станом на 18:14 правоохоронці затримали щонайменше 26 людей. Серед них є ексдепутат Муніципального утворення "Нарвський округ" Анна Каруличева та активіст Павло Чупрунов. Про це повідомляє МБХ медиа.

"Не представилися, не показали посвідчення, не сказали підставу. Забрали плакати, скрутили руки. В автозаку перебувають 24 затриманих,

– розповів Чупрунов.

Хто ще опинився в автозаках

Журналіст телеканалу "Дождь" Денис Кабаков. Причину затримання поліцейські не назвали.

Очільниця муніципального освіти "Гавань" Неллі Вавіліна. Вона тримала фотографію Олексія Навального та його дружини Юлії з написом "Свободу!".

Ще 3 пікетники, які стояли з плакатами "Гарант наклав" і "Зміни памперс, ботокс. Смердить".

Додамо, що усім закидають порушення порядку проведення мітингів.

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Що відбувається в інших містах

Наразі відомо, що ще одна така акція відбулася в Архангельську. Тут затримали заступника координатора місцевого штабу Навального Єгора Бутакова.