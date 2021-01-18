Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян не мовчати та виходити на вулиці. Як наголосив він, завдяки діям цієї "злодіюватої влади" відбувається лише деградація Росії. Тому "це ніхто не зупинить, крім нас самих".

Деталі заяви Навального

Опозиційний політик наголосив, що "жаба, яка сидить на трубі" та "ці бункерні злодії" найбільш за все бяться виходу людей на вулиці. Про це Навальний заявив у залі суду перед тим, як йому обрали запобіжний захід, повідомляє 24 канал.

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"Тому що це той політичний фактор, який не можна ігнорувати. Він – найголовніший і найважливіший. Це суть політики. Тому не бійтеся! Виходьте на вулиці, виходьте не за мене, виходьте за себе та своє майбутнє", – заявив він.

Опозиціонер додав, що події у залі суду над ним не мають жодного стосунку до законів Росії. І це всі розуміють. Водночас він зауважив, що останні події навколо нього пов'язано саме зі страхом Кремля, передусім його господаря Володимира Путіна. Останнього він назвав "злодіюватим бункерним дідом".

"Вони бояться вас. Вони бояться тих людей, хто зможе перестати мовчати, усвідомити свою силу та зрозуміти, хто їм може протистояти та чому вся Росія підпорядковується Путіну та його оточенню злодіїв. І як тільки ми це усвідомимо, вийдемо на вулиці, і це все просто розчиниться", – додав Навальний.

За його словами, росіяни щодня втрачають можливості, які їм дає сьогодення, та водночас втрачають своє майбутнє.

20 років поспіль ми стаємо біднішими, наша країна деградує, наша освіта стає все гіршою, наша система охорони здоров'я – все убогішою. Це ніхто не зупинить, крім нас самих. Тому я вас закликаю: не мовчіть, чиніть опір, виходьте на вулиці. Ніхто, крім нас самих, нас не захистить. А нас – так багато, що якщо ми захочемо чогось домогтися – ми це доможемося,

– підкреслив Навальний.

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