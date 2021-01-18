Опозиційний політик Олексій Навальний повернувся до Москви, там його одразу затримали силовики. Чи вплине це на протестні настрої серед росіян – читайте далі.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що повернення та затримання Навального не стане причиною Майдану у Росії. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

Цікаво Знав, що не доїде додому: журналіст пояснив, чому Навальний повернувся у Росію

Натомість тригерною подією, яка викличе масові протести, можуть стати вибори до Держдуми у вересні 2021 року. Проте це може трапитися й у будь-який інший момент, пояснив журналіст.

"Ми прекрасно пам'ятаємо, що в Україні, наприклад, до цього призвели різні обставини. Зокрема – рух Януковича у зворотний бік від євроінтеграції. Це можуть бути найрізноманітніші речі", – додав він.

Загалом Росія – це досить непередбачувана країна. Неможливо точно передбачити, що стане поштовхом, який призведе до руйнування цієї імперії,

– зауважив Яковенко.

Зауважимо, що зустрічати Навального в аеропорт прийшли близько 2 тисячі людей. "Внуково" – це не площа Москви чи якогось іншого міста. Там не було площі, де можна було б влаштувати те, що ми називаємо Майданом", – додав журналіст.