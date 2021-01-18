Ймовірність того, що Олексія Навального затримають одразу після прибуття у Росію, була майже стовідсотковою. Опозиціонер розумів це, але все одно вирішив повернутися. Про причини – читайте далі.

Федеральна служба виконання покарань заздалегідь заявила про свої наміри. Тож було б дивно, якби після цього Навального не затримали, наголосив журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, опозиціонер розумів, на що йде, коли вирішив повернутися на батьківщину. Опозиціонер точно знав, що у Москві не доїде додому. Прилетіти у Росію – це було його усвідомлене рішення.

Путін не є політиком. Тому всі розрахунки його команда будує, виходячи з ситуації. Натомість Навальний – політик. Він створює політичну реальність та підлаштовує її під себе,

– зазначив Яковенко.

"Зараз ми бачимо, що всі телекамери світу зосереджені на цій новині. Вона міняє реальність. Сьогоднішня ситуація в Росії вже є іншою. Світ значною мірою міняє своє ставлення до путінського режиму", – додав він.

Цей режим став токсичним, у ньому з'явилася тріщина. Ймовірно, що завдання Навального та всієї російської опозиції полягає у тому, аби цю тріщину поглиблювати, підсумував журналіст.

Що відомо про повернення Навального: основне

Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся в Росію 17 січня. Одразу під час паспортного контролю його затримали в аеропорту "Шереметьєво".

Перед цим російська влада оголосила політика у федеральний розшук. Зокрема – через справу, яку той раніше оскаржив в ЄСПЛ та виграв.

Рейс із Берліна, яким летів Навальний, спочатку мав сісти в аеропорту "Внуково". Там на опозиціонера вже чекали його прихильники та журналісти.

До летовища заздалегідь стягнули автозаки, територію огородили металевим парканом. Ледь не в останній момент літак несподівано перенаправили в інший аеропорт.

Повний коментар російського журналіста Ігоря Яковенка: дивіться відео 24 каналу