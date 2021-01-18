Вероятность того, что Алексея Навального задержат сразу по прибытии в Россию, была почти стопроцентной. Оппозиционер понимал это, но все равно решил вернуться. О причинах – читайте далее.

Федеральная служба исполнения наказаний заранее заявила о своих намерениях. Поэтому было бы странно, если бы после этого Навального не задержали, подчеркнул журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

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По его словам, оппозиционер понимал, на что идет, когда решил вернуться на родину. Оппозиционер точно знал, что в Москве не доедет домой. Прилететь в Россию – это было его осознанное решение.

Путин не является политиком. Поэтому все расчеты его команда строит, исходя из ситуации. Зато Навальный – политик. Он создает политическую реальность и подстраивает ее под себя,

– отметил Яковенко.

"Сейчас мы видим, что все телекамеры мира сосредоточены на этой новости. Она меняет реальность. Сегодняшняя ситуация в России уже является другой. Мир в значительной мере меняет свое отношение к путинскому режиму", – добавил он.

Этот режим стал токсичным, в нем появилась трещина. Вероятно, что задача Навального и всей российской оппозиции заключается в том, чтобы эту трещину углублять, подытожил журналист.

Что известно о возвращении Навального: основное

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января. Сразу во время паспортного контроля его задержали в аэропорту "Шереметьево".

Перед этим российские власти объявили политика в федеральный розыск. В частности – из-за дела, которое тот ранее обжаловал в ЕСПЧ и выиграл.

Рейс из Берлина, которым летел Навальный, сначала должен был сесть в аэропорту "Внуково". Там оппозиционера уже ждали его сторонники и журналисты.

В аэропорт заранее стянули автозаки, территорию огородили металлическим забором. Едва ли не в последний момент самолет неожиданно перенаправили в другой аэропорт.

Полный комментарий российского журналиста Игоря Яковенко: смотрите видео 24 канала