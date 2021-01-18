Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Москву, там его сразу задержали силовики. Повлияет ли это на протестные настроения среди россиян – читайте далее.

Российский журналист Игорь Яковенко считает, что возвращение и задержание Навального не станет причиной Майдана в России. Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

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Между тем триггерным событием, которое вызовет массовые протесты, могут стать выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Однако это может случиться и в любой другой момент, объяснил журналист.

"Мы прекрасно помним, что в Украине, например, к этому привели разные обстоятельства. В частности – движение Януковича в обратную сторону от евроинтеграции. Это могут быть самые разные вещи", – добавил он.

В целом Россия – это довольно непредсказуемая страна. Невозможно точно предсказать, что станет толчком, который приведет к разрушению этой империи,

– заметил Яковенко.

Заметим, что встречать Навального в аэропорт пришли около 2 тысяч человек. "Внуково" – это не площадь Москвы или какого другого города. Там не было места, где можно было бы устроить то, что мы называем Майданом", – добавил журналист.

Справка. Навальный должен был прилететь в аэропорт "Внуково", однако рейс посадили в "Шереметьево". Там политика задержали, когда тот проходил паспортный контроль. Больше – читайте здесь.

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